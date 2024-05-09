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Чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених: нардепка пояснила

Ірина Міллер
glavcom.ua
Чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених: нардепка пояснила
фото з відкритих джерел

Після ухвалення закону про мобілізацію засуджених, його мають підписати й розробити нормативну базу

Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз зазначила, що існує перелік статей, які не мають підпадати під можливість мобілізації засуджених. Про це вона сказала в етері телеканалу «Еспресо».

«Після ухвалення закону про мобілізацію засуджених, його мають підписати й розробити нормативну базу. Наразі командири військових частин можуть спрямовувати до суду подання щодо особи, яка є засудженою за переліком статей, які визначаються в законі. Після ухвалення рішення суду ця людина може отримати умовно-дострокове звільнення з місць відбування покарання, яке замінюється на підписання контракту й готовність захищати державу під час дії воєнного стану. Тобто це алгоритм, за яким має працювати закон надалі», - пояснила Фріз

За її словами, є перелік статей за злочини, які мають бути виключеними з дозволу на заміну відбування покарання умовно-достроковим звільненням і захистом країни, і не мають підпадати під можливість укласти контракти. 

«Окрім того, пам'ятаємо позицію генерала Залужного, який був категоричний в цьому питанні. Він вважав, що армія під час воєнних дій - це не місце для перевиховання. Разом з тим законопроєкт вчора було ухвалено. Будемо дивитися, які наслідки він буде мати й чи дійсно він виправдає ті очікування, які закладали в нього ініціатори», - зазначила Ірина Фріз.

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Нгадаємо, сьогодні, 9 травня, Верхлвна Рада проголосувала в цілому про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Згідно з порівняльною таблицею, оприлюдненою на сайті парламенту, редакція другого читання проєкту закону передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. 

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Найбільше справ за ст. 336. Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) правоохоронці відкрили у 2023 році.  За другий рік війни було розпочато 6745 кримінальних проваджень через ухилення від призову.

Теги: мобілізація армія звільнення законопроєкт закон

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