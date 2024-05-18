Закон про мобілізацію набув чинності, у Киргизстані спалахнули протести: головне за ніч

Відсьогодні на всіх військовозобов'язаних чекає багато змін

Сьогодні, 18 травня, набув чинності закон щодо посилення мобілізації в Україні. Зокрема, відсьогодні співробітники ТЦК можуть перевіряти документи, змінилася процедура вручення повісток, з'явилася нова форма військового квитка. Крім того, вчора пізно ввечері в Киргизстані спалахнули масові протести проти іноземців. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Закон про мобілізацію набув чинності

Сьогодні набрав чинності новий закон щодо посилення мобілізації в Україні. Тепер особи, які раніше були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК, а всім військовозобов'язаним потрібно протягом 60 днів оновити персональні дані в ТЦК.

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок вручення повісток. Тепер, якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у ТЦК, і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою.

Крім того, уряд затвердив нову форму військового квитка. Також змінений порядок оформлення та видачі військово-облікового документа.

Також відомо, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Про всі зміни читайте в матеріалі «Главкома» «Мобілізація по-новому. Які зміни чекають на військовозобов’язаних з сьогоднішнього дня».

У Киргизстані спалахнули масові протести

Учора ввечері, 17 травн, спалахнули масові заворушення у столиці Киргизстану Бішкеку. Приблизно тисяча людей зібралася біля гуртожитку, де мешкають іноземні студенти. Усі правоохоронці міста були підняті по тривозі.

Причиною протесту стало те, що 14 травня у дворі біля одного з хостелів місцеві мешканці побилися з іноземними студентами. Імовірно, єгиптяни та пакистанці побили кількох киргизів.

Розпочав роботу застосунок «Резерв+»

У ніч на суботу 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

У «Резерв+» кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі «Оберіг».

ЗСУ посилюють оборону на Харківщині

За повідомленням Генштабу, станом на 23:00 17 травня, на Харківському напрямку за добу відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. У районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна

Сполучені Штати Америки уважно стежать за тим, як розвиваються відносини між Росією й Китаєм. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного. Але я просто скажу, що ми серйозно ставимося до викликів з боку обох цих країн, які вони представляють, і ми серйозно ставимося до відносин, що розвиваються між ними», – наголосив Кірбі.

За його словами, Путін і Сі хоч і демонструють прагнення розвивати свої відносини, але при цьому не можуть похизуватися довгою історією цих відносин та високим рівнем довіри.