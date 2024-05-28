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Помилкові дані у «Резерв+»: роз'яснення Міноборони

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Помилкові дані у «Резерв+»: роз'яснення Міноборони
Наразі виправити дані можна в ТЦК, але у майбутньому така можливість з’явиться і в застосунку
фото з відкритих джерел

У тому, що реєстр містить некоректні дані, винні самі військовозобов’язані

Велика кількість неточних та застарілих даних у реєстрі «Оберіг» пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це повідомили представники Міністерства оборони Україні в інтерв’ю «Телеграфу».

Зазначається, що всі неправильні звання, прізвища, дати відстрочки від призову та інша важлива інформація не була своєчасно виправлена у військкоматах/ТЦК, тому потім автоматично потрапила і в «Резерв+».

«У першому разі оператори ТЦК внесли неактуальну інформацію або внесли її не повністю. У другому – громадянин не сповіщав ТЦК про зміну місця проживання, народження дітей, вступ на службу тощо. Нагадаємо, що реєстр «Оберіг» взаємодіє з іншими державними реєстрами і має змогу верифікувати інформацію, але це відбувається за запитом, а не автоматично», – розповіли представники Міноборони.

Міністерство звернуло увагу на помилки та необхідність актуалізації багатьох інших після релізу застосунку «Резерв+». Зараз їхнє виправлення відбувається напряму в ТЦК, але у майбутньому Міноборони планує реалізувати можливість актуалізації інших даних через застосунок.

Нагадаємо, станом на 27 травня, через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Міноборони України зазначило, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

До слова, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

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Теги: Міноборони мобілізація реєстр застосунок

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