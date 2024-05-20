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Очільниця МЗС Латвії цікавим способом зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Очільниця МЗС Латвії цікавим способом зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ
Байба Браже (зліва) пробігла свій перший півмарафон
фото: Braze_Baiba

Байба Браже пробігла півмарафон, щоб зібрати кошти для України

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, завдяки якому зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ. Про це вона повідомила у соцмережі Х.

«Півмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників та фінішерів. Я зробила це!», – йдеться у повідомленні.

Байба Браже  напередодні зазначала, що планує пробігти свій перший півмарафон. Вона взяла участь під номером 815, як кількість днів, скільки Україна бореться з російською агресією.

Нагадаємо, що уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс.

Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

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Теги: МЗС ЗСУ війна Латвія Україна військова допомога

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