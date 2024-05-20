Очільниця МЗС Латвії цікавим способом зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ

Байба Браже пробігла півмарафон, щоб зібрати кошти для України

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, завдяки якому зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ. Про це вона повідомила у соцмережі Х.

«Півмарафон був важким, але я рада бути серед 34 тисяч учасників та фінішерів. Я зробила це!», – йдеться у повідомленні.

Байба Браже напередодні зазначала, що планує пробігти свій перший півмарафон. Вона взяла участь під номером 815, як кількість днів, скільки Україна бореться з російською агресією.

Нагадаємо, що уряд Латвії на закритому засіданні ухвалив рішення про виділення €10 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомили журналістам після засідання прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс.

Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.