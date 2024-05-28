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Удари України західною зброєю по території РФ: президент Латвії зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удари України західною зброєю по території РФ: президент Латвії зробив заяву
Рінкевичс повністю погоджується зі словами Столтенберга про те, що для країн-членів НАТО настав час переглянути свої обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї
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 Едгарс Рінкевичс: «Те, що ми бачимо, – це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї і накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати»

Латвія закликає країни-союзниці по НАТО дати українським військовим дозвіл застосовувати західну зброю під час ударів по Росії.  Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю CNN.

За словами Рінкевичса, наступ російської армії на півночі Харківської області є наслідком того, що Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки і займається мобілізацією. Але цей наступ також став можливим через помилки союзників по НАТО, які нерішуче реагують на бойові дії і повільно надають підтримку Україні.

«Те, що ми бачимо, – це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї і накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут ідеться не про цивільні, а про легітимні військові цілі», – зазначив президент Латвії.

Рінкевичс повністю погоджується зі словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що для країн-членів НАТО настав час переглянути свої обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї.

Раніше низка європейських союзників України, включно з Великою Британією, Швецією та Польщею, заявили, що Україна може використовувати їхню зброю без обмежень, накладених США.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявив, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території.

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Читайте також: Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT 
Теги: зброя війна Латвія

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