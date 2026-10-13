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«Росія має забиратися з України»: 47 країн висунули вимогу РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Росія має забиратися з України»: 47 країн висунули вимогу РФ
Україна продовжує працювати із союзниками, аби російська війна залишалася серед пріоритетів міжнародного порядку денного
фото: Andrii Melnyk/X

Серед співавторів заяви – держави Європи, Південна Корея, Австралія, Канада та Нова Зеландія

«Росія має забиратися до бісової матері з України!» – так можна передати головний меседж спільної заяви 47 держав та Європейського Союзу, яку постійний представник України при ООН Андрій Мельник оприлюднив 12 жовтня під час засідання Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію українського представництва при ООН.

Країни закликали Москву негайно припинити війну, вивести всі війська з української території та зупинити обстріли мирного населення. До співавторів заяви долучилися європейські держави, а також Південна Корея, Австралія, Канада та Нова Зеландія. Вони наголосили на необхідності припинення російської агресії та дотримання принципів Статуту ООН.

Територіальні захоплення не можуть бути законними

У спільній заяві держави засудили спроби Росії закріпити результати агресії та наголосили на неприпустимості зміни кордонів силою.

«Жодні територіальні захоплення, які відбулися через загрозу або використання сили, не можуть бути визнані законними», – процитував документ Андрій Мельник.

Учасники коаліції також засудили ядерний шантаж Кремля. Росія використовує погрози, пов’язані з ядерною зброєю, як інструмент тиску на Україну та міжнародну спільноту.

Окремо держави засудили військову допомогу Москві з боку Білорусі, Ірану та Північної Кореї. Така підтримка сприяє продовженню російської агресії проти України.

Росію закликали звільнити Запорізьку АЕС

Ще одна важлива тема заяви – окупація Запорізької атомної електростанції. Держави-співавтори закликали Росію звільнити найбільшу атомну електростанцію Європи та припинити дії, які створюють загрози ядерній безпеці.

Контроль над ЗАЕС залишається одним із ключових питань безпеки України та всього європейського континенту. Перебування станції під російською окупацією створює додаткові ризики та потребує міжнародної уваги.

Україна не дозволяє забути про російську агресію

Спільна заява 47 держав та ЄС демонструє, що Україна продовжує працювати із союзниками, аби російська війна залишалася серед пріоритетів міжнародного порядку денного.

Київ наполягає, що агресію РФ не можна нормалізувати, а окупацію українських територій – визнавати законною. Вимоги до Москви залишаються незмінними: припинити війну, вивести війська з України та поважати її територіальну цілісність.

Варто нагадати, що Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир'я у Чорному морі. Ініціатива має гарантувати безпечне комерційне судноплавство та захистити світові поставки зерна. 

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Теги: росія ООН війна Україна переговори

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