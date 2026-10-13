Сирський розповів, через що насправді почався конфлікт із Федоровим

Сирський стверджує, що проблема виникла через підходи до закупівель окремих видів озброєння

Головнокомандувач ЗСУ заявив про розбіжності щодо закупівель озброєння та дронів, які, за його словами, не відповідали потребам війська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив причини протиріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, розбіжності стосувалися фінансування армії та закупівель озброєння, зокрема безпілотників і наземних роботизованих платформ. Про це Сирський розповів в інтерв’ю BBC Україна, відповідаючи на запитання про причини свого звільнення та конфлікт із Федоровим, який на той час очолював Міністерство оборони, пише «Главком».

«Були протиріччя щодо фінансування потреб армії і закупівлі, відповідно, того озброєння та боєприпасів, які потрібні Збройним силам», – зазначив Сирський.

За його словами, потреби війська у зброї та боєприпасах визначає Генеральний штаб на підставі заявок, які надходять із військових підрозділів. Після цього формують плани закупівель і фінансування з урахуванням характеристик озброєння та його ефективності.

Сирський стверджує, що проблема виникла через підходи до закупівель окремих видів озброєння. За його словами, Федоров надавав перевагу певним типам дронів, водночас не враховуючи потреби армії, які визначав Генеральний штаб.

«В результаті цього виник великий дисбаланс між закупівлею і потребою, і поставками військ. В першу чергу це стосувалося наземних роботизованих платформ», – пояснив головнокомандувач.

Сирський пов’язав розбіжності з Федоровим не з особистими суперечками, а з питаннями забезпечення ЗСУ та розподілу коштів на озброєння.

Варто нагадати, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував колонку «Моя робота – війна», у якій вперше публічно прокоментував чутки про конфлікт із ексміністром оборони Михайлом Федоровим.