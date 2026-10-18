Ізраїльські поселенці напали на європейських дипломатів

Серед постраждалих мер французького міста Ольнуа-Емері Бернар Боду

На окупованому Західному березі річки Йордан ізраїльські поселенці напали на палестинських цивільних, європейських дипломатів, іноземних посадовців та журналістів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, під удар потрапила дипломатична колона, у якій перебували генеральний консул Бельгії в Палестині, дипломати з Франції та Польщі, а також представники католицької церкви. Нападники пошкодили бельгійський автомобіль. Речник МЗС Польщі Мацей Вевір підтвердив факт нападу, зазначивши, що польські дипломати не постраждали, та назвав такі дії неприйнятними.

Серед постраждалих виявився і мер французького міста Ольнуа-Емері Бернар Боду. На нього напали поселенці в масках та повалили на землю, коли він брав участь у зборі оливок поблизу палестинського селища Тайбе на знак солідарності з місцевою громадою. Напередодні під час аналогічного інциденту до лікарні потрапила фотожурналістка газети The Washington Post, громадянка США Гайді Левін.

Глава бельгійського МЗС наголосив, що Ізраїль як окупаційна держава зобов'язаний гарантувати безпеку цивільних, дипломатів і преси, а Бельгія наполягатиме на запровадженні санкцій ЄС проти винних у насильстві.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив дії ізраїльських бунтівників, але зауважив, що дипломатам варто було узгодити свій візит із військовими для гарантування безпеки. Водночас віцепрезидент Палестини Хусейн аль-Шейх назвав напад прикладом щоденного терору проти палестинців. Ізраїльська поліція розпочала розслідування, однак про затримання нападників поки не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що звіт правозахисників та журналістське розслідування вказують на те, що сексуальне насильство стало частиною «стандартних операційних процедур» ізраїльських сил безпеки щодо палестинських в'язнів. Попри засудження Ізраїлем звірств ХАМАС 7 жовтня 2023 року, численні свідчення свідчать про аналогічні методи катувань з боку ізраїльських військових, охоронців в'язниць та поселенців.