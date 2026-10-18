Чоловік із трьома дітьми не отримав відстрочку: суд став на бік ТЦК

Суд став на бік ТЦК у справі про відстрочку для батька трьох дітей

Багатодітний батько виховує власну доньку і двох дітей від попередніх шлюбів дружини

Кіровоградський окружний адміністративний суд став на бік територіального центру комплектування, який відмовився надати відстрочку чоловіку, попри наявність трьох неповнолітніх дітей і посвідчення батька багатодітної сім’ї. Про це пише видання Sud.ua, інформує «Главком».

Чоловік перебуває у шлюбі з матір’ю трьох дітей, але лише одна дитина є його біологічною донькою, тоді як двоє інших народилися в попередніх шлюбах дружини. За словами позивача, він забезпечує сім’ю матеріально, бере участь у вихованні дітей та оплачує їхні потреби. Водночас біологічний батько однієї дитини помер, а інший мав заборгованість зі сплати аліментів.

У квітні 2026 року чоловік подав документи для отримання відстрочки, однак комісія при ТЦК відмовила через недостатнє підтвердження утримання трьох неповнолітніх дітей. Після цього він звернувся до суду, наполягаючи, що закон не вимагає біологічного батьківства щодо всіх дітей.

Розглянувши справу, суд погодився, що право на відстрочку не обмежується виключно біологічними батьками. Проте у випадку вітчима необхідно довести виникнення юридичного обов’язку утримувати дітей дружини відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України.

Суд також наголосив, що посвідчення багатодітної сім’ї підтверджує спільне проживання та виховання дітей, але не замінює доказів наявності передбачених законом підстав для їх утримання вітчимом. Так само заборгованість біологічного батька з аліментів сама по собі не доводить його неспроможності забезпечувати дитину з поважних причин.

«Участь у вихованні дітей дружини та фактичне надання їм матеріальної допомоги не є тотожними юридичному обов’язку щодо їх утримання», – зазначив суд.

У підсумку суд дійшов висновку, що чоловік не надав достатніх доказів виникнення такого обов’язку щодо двох дітей дружини. Рішенням від 12 жовтня 2026 року у задоволенні позову відмовили, залишивши чинною відмову ТЦК у наданні відстрочки.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк.

Також Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни.