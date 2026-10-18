Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чоловік із трьома дітьми не отримав відстрочку: суд став на бік ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік із трьома дітьми не отримав відстрочку: суд став на бік ТЦК
Суд став на бік ТЦК у справі про відстрочку для батька трьох дітей
фото з відкритих джерел

Багатодітний батько виховує власну доньку і двох дітей від попередніх шлюбів дружини

Кіровоградський окружний адміністративний суд став на бік територіального центру комплектування, який відмовився надати відстрочку чоловіку, попри наявність трьох неповнолітніх дітей і посвідчення батька багатодітної сім’ї. Про це пише видання Sud.ua, інформує «Главком».

Чоловік перебуває у шлюбі з матір’ю трьох дітей, але лише одна дитина є його біологічною донькою, тоді як двоє інших народилися в попередніх шлюбах дружини. За словами позивача, він забезпечує сім’ю матеріально, бере участь у вихованні дітей та оплачує їхні потреби. Водночас біологічний батько однієї дитини помер, а інший мав заборгованість зі сплати аліментів.

У квітні 2026 року чоловік подав документи для отримання відстрочки, однак комісія при ТЦК відмовила через недостатнє підтвердження утримання трьох неповнолітніх дітей. Після цього він звернувся до суду, наполягаючи, що закон не вимагає біологічного батьківства щодо всіх дітей.

Розглянувши справу, суд погодився, що право на відстрочку не обмежується виключно біологічними батьками. Проте у випадку вітчима необхідно довести виникнення юридичного обов’язку утримувати дітей дружини відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України.

Суд також наголосив, що посвідчення багатодітної сім’ї підтверджує спільне проживання та виховання дітей, але не замінює доказів наявності передбачених законом підстав для їх утримання вітчимом. Так само заборгованість біологічного батька з аліментів сама по собі не доводить його неспроможності забезпечувати дитину з поважних причин.

«Участь у вихованні дітей дружини та фактичне надання їм матеріальної допомоги не є тотожними юридичному обов’язку щодо їх утримання», – зазначив суд.

У підсумку суд дійшов висновку, що чоловік не надав достатніх доказів виникнення такого обов’язку щодо двох дітей дружини. Рішенням від 12 жовтня 2026 року у задоволенні позову відмовили, залишивши чинною відмову ТЦК у наданні відстрочки.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк. 

Також Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

Читайте також:

Теги: закон дитина батько суд мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт №15057 передбачав розширення можливостей для звільнення зі служби батьків дітей з інвалідністю
Офіс військового омбудсмана відреагував на обурення батьків дітей з інвалідністю
14 жовтня, 23:53
За результатами розгляду суд відмовив у затвердженні угоди
Суд зробив заяву після жорсткого рішення стосовно угоди з нардепом Качним
7 жовтня, 19:31
Наслідки російського удару по Чернігівщині 4 жовтня
Дядько врятував 10-річного племінника з палаючого будинку після удару шахеда
5 жовтня, 19:58
Під час навчань резервісти також проходитимуть медичну, зв’язкову та інженерну підготовку, а також тренуватимуться зі штатною зброєю
Румунія викликала тисячі резервістів до військових частин
5 жовтня, 17:46
Володимир Бортко публічно підтримує російську агресію проти України
Режисеру «Бандитського Петербурга» світить до восьми років тюрми в Україні
5 жовтня, 16:53
Польща змінила підхід до підготовки до війни
Польща розробила «передвоєнний закон» з урахуванням досвіду України
2 жовтня, 17:39
25 вересня російські війська масовано атакували Київ безпілотниками
Відомий український сомельє повідомив про загибель 14-річного сина від рук росіян
27 вересня, 00:15
7-річний хлопчик втратив обох батьків через російський удар по Сумах
Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації
19 вересня, 13:57
Як Росія провела вибори на окупованих територіях і де прорахувалася Україна
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях
19 вересня, 13:15

Суспільство

Українка придбала маєток із конюшнею у селі, заснованому німецькими колоністами
Українка придбала маєток із конюшнею у селі, заснованому німецькими колоністами
Чоловік із трьома дітьми не отримав відстрочку: суд став на бік ТЦК
Чоловік із трьома дітьми не отримав відстрочку: суд став на бік ТЦК
Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС
Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС
Терезам – переглянути домовленості, Овнам – спрямувати енергію в діло: найавторитетніший гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Терезам – переглянути домовленості, Овнам – спрямувати енергію в діло: найавторитетніший гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Потрапив у ворожу засідку на Донеччині. Згадаймо Валерія Болгова
Потрапив у ворожу засідку на Донеччині. Згадаймо Валерія Болгова
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
97K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
75K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua