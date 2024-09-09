Лідер венесуельської опозиції залишив країну через загрозу безпеці

Це сталося в той момент, коли венесуельські сили безпеки оточили дипломатичну резиденцію в Каракасі, де з березня ховалися шість провідних лідерів опозиції

Лідер опозиції Венесуели Едмундо Гонсалес був змушений покинути країну через серйозну загрозу своїй безпеці та свободі. Ця несподівана подія викликала шок як у Венесуелі, так і у світі. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, протягом минулого року у Венесуелі тривали масштабні репресії на тлі наближення спірних президентських виборів, які відбулися у липні 2024 року. За офіційними результатами, перемогу здобув чинний президент Ніколас Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Однак опозиція стверджує, що справжнім переможцем перегонів став Едмундо Гонсалес, посилаючись на підрахунки 90% голосів.

Після виборів уряд Мадуро розпочав жорсткі репресії проти опозиції. Попри надії на мирне врегулювання конфлікту та передачу влади Гонсалесу, рішення лідера опозиції покинути країну, коли сили безпеки оточили дипломатичну резиденцію в Каракасі, де переховувалися інші опозиційні лідери, поставило під загрозу ці перспективи.

Аналітики відзначають, що Мадуро зміцнює свою владу, хоча багато країн світу не визнають результати виборів. Зусилля таких країн, як Бразилія, Мексика та Колумбія, які намагалися виступити посередниками у конфлікті, поки що не дали результатів.

Нагадаємо, Європейський союз вимагає від Венесуели припинити репресії.