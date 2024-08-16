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«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
Звільнені російські опозиціонери (зліва направо) Володимир Кара-Мурза, Олексій Пивоваров та Ілля Яшин розповідають на першій прессконференції, як з Росії варто зняти західні санкції
фото: rfi.fr

«Навальністи» взагалі вважають, що треба пересидіти за кордоном. Залишити собі свою медійність та відомість, але пересидіти»

Російські опозиціонери, зокрема ті, які нещодавно покинули Росію в рамках обміну, не збираються приїжджати до України. В інтерв’ю «Главкому» опозиціонер Ілля Пономарьов пояснив, що дехто з них хоче просто перечекати повномасштабну війну, а у когось є інші причини для такого рішення.

«Навальністи» взагалі вважають, що треба пересидіти за кордоном. Залишити собі свою медійність та відомість, але пересидіти. А у Ходорковського – це більше, ніж просто пересиджування. Це ще й елемент потенційної внутрішньої елітної домовленості, бо він вважає, що після Путіна може прийти до влади умовний Мішустін (Михайло Мішустін, від 2020 року голова уряду РФ – «Главком»). А це означатиме, що новій російській владі треба буде налагоджувати стосунки з Заходом, і ось Ходорковський якраз і виступить таким посередником, але на умовах демократизації режиму», – зауважив Пономарьов.

На думку політика, чекати ролі посередника – «повна маячня». Так як ситуація з обміном показала, що й Путін може домовлятися з Заходом, і цей обмін більше пішов на користь саме йому, зазначив опозиціонер.

Також Пономарьов пригадав рішення Навального повернутися до Росії після отруєння та лікування у Німеччині. Він вважає, що Навальний хотів перетворитися на російського Манделу.

«Але коли він приймав рішення повертатися, війни ще не було, і було незрозуміло, що буде з цим режимом. Всі казали, що режим гнитиме певний час, і саме тому Навальний намагався загострити ситуацію», – зауважив політик. Однак він наголосив, що було б набагато продуктивніше, якби Навальний залишався на Заході і працював там.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував нічну атаку росіян, внаслідок якої він та його будинок під Києвом постраждав. За словами політика, його давно намагається дістати російська влада, зокрема, на нього раніше було скоєно декілька замахів.

Як повідомлялося, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи». Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

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Теги: місцева влада путін Михайло Ходорковський політика Олексій Навальний Ілля Пономарьов опозиція влада

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