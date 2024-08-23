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Хто очолить Курщину? Заява російського опозиціонера розлютила пропагандистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хто очолить Курщину? Заява російського опозиціонера розлютила пропагандистів
Російські пропагандисти стурбовані, що опозиціонер Пономарьова може очолити альтернативні органи влади на Курщині
фото: з відкритих джерел

Російські опозиціонери готують сюрпризи російському диктатору Путіну, які йому не сподобаються 

Заява російського опозиційного політика Іллі Пономарьова про нібито готовність очолити альтернативні органи влади в Курській області, які контролюють ЗСУ, викликала неабияку істерику та обурення у російських пропагандистів. Зокрема російська пропагандистка Юлія Вітязєва заявила, що саме цю тему Пономарьов, нібито зараз обговорює з американськими політиками, перебуваючи в США.

«Російський опозиціонер Ілля Пономарьов закликав дозволити йому очолити альтернативні органи влади в Курській області, підконтрольній Збройним силам України. Куди ти преш? Хіба не чув, що там вже працює українська адміністрація, пан Зеленський навіть когось там призначив її головою. Так що, судячи з того, що в Курській області ще не відкрито жодного відділення «Нової пошти», яке б допомагало мародерам швидко вивозити награбоване, вам там взагалі нічого робити», – написала пропагандистка.

А тим часом, російський правозахисник та опозиційний політик Ілля Яшин зустрівся із Юлією Навальною у Берліні і анонсував рішення, які за його словами не сподобаються російському диктатору Путіну. «Ми зустрілися з Юлією Навальної в Берліні і придумали щось хороше, цікаве і корисне. Вам сподобається. Але Путін цього не зробив», – написав Яшин.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що російські опозиціонери ллють сльози через те, що ЗСУ зараз ведуть бойові дії на Курщині.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру.

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Теги: росія опозиція пропагандист Курщина

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