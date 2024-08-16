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«Влада в Росії зміниться не через вибори». Опозиціонер пояснив значення України для російської опозиції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Влада в Росії зміниться не через вибори». Опозиціонер пояснив значення України для російської опозиції
Російський добровольчий корпус у складі ЗСУ та його командир Денис Нікітін. Саме вони, сподіваються соратники Пономарьова, можуть бути рушійною силою повалення путінізму
фото: АрміяInform

У складі ЗСУ воюює вже шість добровольчих батальйонів із громадян Росії, які борються проти режиму Путіна

Деякі російські опозиціонери вважають, що прийти до влади в Росії вдасться лише революційним шляхом, так як через процедуру виборів це зробити майже неможливо. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Політик зауважує, що серед опозиції є групи, які або «просто не вірять у себе та свій народ, або просто сидять та чекають», тобто у них немає людей всередині Росії і вони не співпрацюють з Україною.

Водночас, підкреслює Пономарьов, у нього та його однодумців є люди в Росії, з якими можна контактувати. Також він планує у майбутньому спиратися на добровольчі батальйони та партизанські групи.

«Треба рухатись вперед у рівноправному союзі. Але неможливо створити потужну силу цих батальйонів без України. Саме тому в цьому не бере участь Ходорковський та інші. Бо вони не можуть це контролювати. Вони кажуть мені: «О’кей, ти – український громадянин, у тебе є зв’язки, ти живеш у Києві. Ти можеш бути всередині, а ми – винятково поза цим процесом». І саме тому вони не беруть участь у тому, чим не керують, а домовленості, поділ обовʼязків та відповідальності – це не про них», – пояснив Пономарьов.

Опозиціонер також наголосив, що військові дії Легіону «Свобода Росії» та Російського добровольчого корпусу минулого року та у березні нинішнього – були повноцінними операціями, і ці батальйони необхідно постійно посилювати задля їх ефективності. У 2023 році ці підрозділи мали приблизну сумарну потужність – три батальйони, а зараз їх уже шість.

Пономарьов пояснив, що аби «силовий варіант» працював, варто створити «свою ПВК «Вагнер», дружню, яка буде на українському боці».

«Це цілком можна зробити під парасолькою Іноземного легіону. І це вже відбувається, але я не задоволений швидкістю – все йде надто повільно. Бо відповідні структури України, звісно, дуже ретельно підходять до перевірок тих, хто може брати участь в Іноземному легіоні, особливо у випадку росіян», – зауважив політик.

Опозиціонер також наголосив на перепонах, які стосуються створення таких підрозділів: «Ми, тобто «З’їзд народних депутатів» не долучені до рекрутингу, бо існує пряма заборона нам цим займатися – це прерогатива української сторони. Нарешті, є серйозні грошові проблеми, бо Україна може підтримувати добровольців, коли вже вони потрапили на територію України. А до того потрібна зовнішня грошова допомога». Пономарьов зауважив, що він та його соратники наголошують росіянами, аби ті «фінансували не ЗСУ, а саме російські підрозділи у складі ЗСУ».

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував нічну атаку росіян, внаслідок якої він та його будинок під Києвом постраждав. За словами політика, його давно намагається дістати російська влада, зокрема, на нього раніше було скоєно декілька замахів.

Як повідомлялося, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи». Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

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Теги: влада опозиція Ілля Пономарьов Україна вибори військові

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