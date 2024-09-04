Головна Країна Політика
search button user button menu button

Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент
Зеленський подякував кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені до Курської операції
фото: Офіс президента України

Зеленський  відмітив, що станом на зараз операція на Курщині  продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Про це президент повідомив 4 серпня у своєму вечірньому зверненні.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються», — заявив Володимир Зеленський.

Він подякував за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. А також відмітив, що станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.  

Зеленський також анонсував важливі зустрічі з партнерами. «Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас. Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі. Дякую кожному й кожній, хто з Україною! Дякую всім, хто воює й працює – справді на сто відсотків працює, щоб захистити нашу незалежність, наших людей!», – сказав президент України.

Також у зверненні Зеленський повідомив про завершення рятувальних робіт у Львові та Кривому Розі, де сьогодні через російські ракетні удари постраждали люди.

«Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей. Мої співчуття рідним та близьким! Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього. На все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави», – наголосив президент України.

Зеленський подякував усім політичним та громадським діячам, кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. «І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну про те, як важливо захищати життя», - зазначив президент України. 

Нагадаємо, Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News.

За словами Зеленського, однією з основних цілей цієї операції було змусити Москву відвести частину своїх сил з лінії фронту в Україні, яка простягається на 600 миль, особливо зі східних районів країни.

Читайте також:

Теги: росія незалежність Володимир Зеленський президент інфраструктура безпека Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент
Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент
Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян (фото)
Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян (фото)
Малюська готовий пройти поліграф, аби довести, що не брав хабарі на посаді
Малюська готовий пройти поліграф, аби довести, що не брав хабарі на посаді
«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні
«Нам потрібна нова енергія». Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні
Втеча нардепа Дмитрука за кордон: прокуратура вимагає збільшити заставу учаснику схеми
Втеча нардепа Дмитрука за кордон: прокуратура вимагає збільшити заставу учаснику схеми
Чому Рада зупинила голосування за відставки міністрів. Названа несподівана причина
Чому Рада зупинила голосування за відставки міністрів. Названа несподівана причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
36K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
36K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
28K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
21K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua