Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент

Зеленський відмітив, що станом на зараз операція на Курщині продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Про це президент повідомив 4 серпня у своєму вечірньому зверненні.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються», — заявив Володимир Зеленський.

Він подякував за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. А також відмітив, що станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.

Зеленський також анонсував важливі зустрічі з партнерами. «Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас. Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі. Дякую кожному й кожній, хто з Україною! Дякую всім, хто воює й працює – справді на сто відсотків працює, щоб захистити нашу незалежність, наших людей!», – сказав президент України.

Також у зверненні Зеленський повідомив про завершення рятувальних робіт у Львові та Кривому Розі, де сьогодні через російські ракетні удари постраждали люди.

«Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей. Мої співчуття рідним та близьким! Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього. На все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави», – наголосив президент України.

Зеленський подякував усім політичним та громадським діячам, кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. «І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну про те, як важливо захищати життя», - зазначив президент України.

Нагадаємо, Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News.

За словами Зеленського, однією з основних цілей цієї операції було змусити Москву відвести частину своїх сил з лінії фронту в Україні, яка простягається на 600 миль, особливо зі східних районів країни.