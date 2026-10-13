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США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план
Найскладніша частина пропозиції стосується окупованих територій
фото: Макс Левін

План передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, гарантії безпеки для Києва та економічну співпрацю з Москвою.

США та європейські країни поступово готують спільну мирну пропозицію для України та Росії, яка передбачає територіальний компроміс між сторонами. За задумом учасників переговорів, домовленості мають поєднати припинення бойових дій із гарантіями безпеки, фінансуванням відбудови України та економічними вигодами для обох держав. Про це пише The Washington Post посилаючись на американського посадовця, обізнаного з перебігом переговорів, передає «Главком».

За даними видання, дипломатичні зусилля просувають спецпосланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Минулої п’ятниці вони провели шестигодинну зустріч у Флориді за участю українських представників, а також представників Великої Британії, Франції та Німеччини.

На які територіальні поступки можуть піти сторони

Найскладніша частина пропозиції стосується територій. За інформацією WP, Росія має погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Для України це означало б фактичне збереження російського контролю над окупованими територіями, зокрема частиною Донбасу.

Водночас видання наголошує, що йдеться про пропозицію, яка ще формується, а не про погоджену мирну угоду. Залишається невизначеним і точне проходження лінії розмежування, адже ситуація на фронті постійно змінюється.

Що США та Європа пропонують Україні

За даними американського посадовця, план складається з чотирьох основних елементів.

Перший – відбудова України. Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock хочуть створити механізм фінансування відновлення зруйнованих регіонів, підтримки родин загиблих і поранених військових та відновлення економіки. Переговорники попросили Київ надати детальні розрахунки необхідних коштів.

Другий елемент – гарантії безпеки. США та європейські держави мають зобов’язатися реагувати військовими засобами в разі нового нападу Росії. Американський посадовець порівняв запропоновані гарантії з принципом колективної оборони, закріпленим у статті 5 Північноатлантичного договору.

Третій напрям – економічна співпраця України, Росії та Європи, зокрема в енергетичній сфері. Один із можливих сценаріїв передбачає трубопровід для транспортування російських нафти й газу до Європи з розподілом прибутків між Україною та Росією. Також угода має визначити умови та строки скасування чинних санкцій проти РФ.

Четвертий пункт – припинення вогню на нинішній лінії фронту, що передбачає збереження російського контролю над захопленими територіями.

Трамп вимагає припинити удари по НПЗ

Як зазначає WP, президент США Дональд Трамп також хоче, щоб Україна та Росія припинили атаки на нафтопереробні заводи одна одної. За словами американського посадовця, Кушнер і Віткофф просили українську сторону зупинити удари по російських НПЗ під час зустрічі у Флориді.

Однак для Києва це означало б відмову від одного з інструментів тиску на російську економіку. За оцінкою європейського дипломата, атаки України на російські нафтопереробні заводи посилюють економічний тиск на Москву та збільшують переговорні можливості Києва.

Автор матеріалу також звертає увагу на суперечність між мирними зусиллями та рішенням Трампа домовлятися з Москвою про постачання дизельного пального. На думку оглядача, цей крок послаблює санкційний тиск на Росію.

Водночас, попри невдоволення європейських лідерів домовленістю щодо пального, вони, за інформацією видання, мають намір продовжувати дипломатичний процес.

WP зауважує, що головною перешкодою залишається готовність Росії погодитися на компроміс. Європейський дипломат, на якого посилається автор, висловив сумнів у тому, що російський диктатор Володимир Путін справді прагне миру.

Отже, запропонований формат передбачає поєднання територіального компромісу, гарантій безпеки та економічних стимулів. Однак наразі невідомо, чи погодяться Київ і Москва на такі умови.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час так званого енергетичного перемир’я між Україною та Росією порушення нібито були з обох боків. Так він прокоментував російські обстріли України після оголошення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Теги: окуповані території Україна війна росія США переговори перемир'я

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