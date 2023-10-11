Литва передасть Україні пускові установки Nasams

Найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону

Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України

Литва найближчим часом передасть Україні пускові установки системи ППО Nasams. Про це повідомляє з посиланням на міністерство оборони Литви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України.

«Тому Литва незабаром передасть системи ППО NASAMS, а спільно з окремими державами Євросоюзу замовляються 155-мм боєприпаси для української армії», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами міністра, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону.

Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні радіолокаційне обладнання.