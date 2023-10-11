Литва передасть Україні пускові установки Nasams
Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України
Литва найближчим часом передасть Україні пускові установки системи ППО Nasams. Про це повідомляє з посиланням на міністерство оборони Литви.
Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України.
«Тому Литва незабаром передасть системи ППО NASAMS, а спільно з окремими державами Євросоюзу замовляються 155-мм боєприпаси для української армії», – йдеться в повідомленні.
За словами міністра, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону.
Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні радіолокаційне обладнання.
Коментарі — 0