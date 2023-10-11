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Литва передасть Україні пускові установки Nasams

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва передасть Україні пускові установки Nasams
Найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону
фото з відкритих джерел

Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України

Литва найближчим часом передасть Україні пускові установки системи ППО Nasams. Про це повідомляє з посиланням на міністерство оборони Литви.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України.

«Тому Литва незабаром передасть системи ППО NASAMS, а спільно з окремими державами Євросоюзу замовляються 155-мм боєприпаси для української армії», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону.

Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні радіолокаційне обладнання.

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Теги: Литва боєприпаси системи ППО

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