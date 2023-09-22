«Українська бронетехніка» відправила на фронт тисячі дефіцитних 122-мм снарядів (фото)

«В найближчих планах, – наростити кількість 122-мм пострілів в рази»

Тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом сьогодні доставлено Збройним Силам України, йдеться у повідомлені на сторінці Facebook підприємства.

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«Українська бронетехніка» в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українського контрнаступу та звільнення наших територій.

«Роль артилерії в нинішній війні складно переоцінити. Тому можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах, – наростити кількість 122-мм пострілів в рази», – розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

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Нагадаємо, український контрнаступ переходить у вирішальну стадію. Українські військові мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону. Про це заявив американський військовий аналітик Майкл Кофман.