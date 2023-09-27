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Литва передала Україні радіолокаційне обладнання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва передала Україні радіолокаційне обладнання
Обладнання направили відповідно до потреб і запитів Військово-морських сил України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Допомога призначена для забезпечення морського спостереження і розвитку спроможностей щодо забезпечення обізнаності про морський простір

Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України. Про це повідомляє LRT.

У Міністерстві оборони Литви зазначили, що ця допомога призначена для забезпечення морського спостереження і розвитку спроможностей щодо забезпечення обізнаності про морський простір.

Обладнання направили відповідно до потреб і запитів Військово-морських сил України.

«Ця допомога зміцнить можливості України в галузі морського спостереження і сприятиме кращому розумінню ситуації на морі. Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки її громадян», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У відомстві не змогли вказати вартість і кількість переданого обладнання.

Додамо, що Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на період 2024-2026 років.

На додачу до регулярних поставок військової техніки, Литва займається навчанням українських військових, лікуванням та реабілітацією українців, надає експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди допомоги нашій державі.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 19 вересня взяв участь у засіданні в форматі «Рамштайн» і представив новий пакет військової допомоги для України.

Раніше Міністерство оборони Литви повідомило, що 8 вересня передало Україні ще півтора мільйона боєприпасів у межах військової підтримки.

Теги: Литва озброєння війна ЗСУ

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