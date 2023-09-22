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США та країни Центральної Азії розширять співпрацю в сфері безпеки

Діана Гасюк
glavcom.ua
США та країни Центральної Азії розширять співпрацю в сфері безпеки
фото з відкритих джерел

Президент США провів зустріч з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на першому саміті в форматі С5+1

Країни США, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан мають намір розширити співпрацю у сферах безпеки, економіки та енергетики. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Президент США Джо Байден провів зустріч з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану на першому саміті в форматі С5+1. Це зустріч відбулася в межах сесій Генеральної Асамблеї ООН.

Лідери країн домовились посилити співпрацю в сферах безпеки, економіки та енергетики.

«Ми знову підтверджуємо нашу відданість зміцненню співпраці у сфері безпеки як необхідного наріжного каменю для вирішення спільних викликів регіональній безпеці та підтримки суверенітету та незалежності держав Центральної Азії», – йдеться в заяві Білого Дому.

C5+1 - це механізм для спільних дій з вирішення спільних проблем Сполучених Штатів та п'яти країн Центральної Азії. Ця ініціатива доповнює двосторонні зв'язки в регіоні, особливо в сферах, де регіональний підхід може мати значущі переваги.

Раніше повідомлялося, що Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції

До слова, уряд Китаю оголосив про введення санкцій проти американських компаній Lockheed Martin і Northrop Grumman, двох найбільших виробників озброєння і військової техніки у світі, через їхню причетність до продажу зброї Тайваню. 


 

Теги: системи ППО Україна Туркменістан Узбекистан Таджикистан Казахстан

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