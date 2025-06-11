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Торговельна угода між США та Китаєм укладена – Трамп

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Торговельна угода між США та Китаєм укладена – Трамп
Обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш комплексну угоду щодо послаблення торговельної напруженості
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що США уклали торговельну угоду з Китаєм після 48 годин переговорів між двома країнами. Президент США оголосив про угоду в середу в соціальних мережах, заявивши, що тепер вона підлягає схваленню його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Він сказав, що лідери двох найбільших економік світу «збираються тісно співпрацювати, щоб відкрити Китай для американської торгівлі», що стане «великою перемогою для обох країн».

У рамках угоди Трамп заявив, що США дозволять китайським студентам навчатися в американських коледжах та університетах, додавши, що відносини між Пекіном і Вашингтоном є «чудовими».

В обмін на це США отримають доступ до магнітів та рідкоземельних матеріалів з Китаю, які мають вирішальне значення для виробництва зелених технологій, таких як вітрові турбіни та електромобілі.

Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social: «Наша угода з Китаєм укладена, вона підлягає остаточному затвердженню президентом Сі та мною».

«Повні магніти та будь-які необхідні рідкісноземельні елементи будуть поставлені Китаєм заздалегідь».

«Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, зокрема китайським студентам, які користуються нашими коледжами та університетами (що завжди мене влаштовувало).»

«Ми отримуємо загалом 55% тарифів, Китай – 10% . Відносини чудові».

В окремому дописі він написав: «Доповнюючи інформацію щодо Китаю, я та президент Сі збираємося тісно співпрацювати, щоб відкрити Китай для американської торгівлі. Це була б велика перемога для обох країн».

Ці публікації Трампа з'явилися через кілька годин після того, як міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що обидві сторони домовилися про «рамкову угоду» для відновлення торговельних відносин.

Обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш комплексну угоду щодо послаблення торговельної напруженості , інакше тарифи США на Китай різко знизяться з приблизно 30% до 145%, а мита Китаю на Америку зростуть з 10% до 125%.

Високопосадовці з Вашингтона та Пекіна зібралися в Лондоні після звинувачень з обох сторін у порушенні умов торговельної угоди, укладеної у Швейцарії минулого місяця.

Минулого тижня Трамп і Сі провели телефонну розмову, яка, за словами пана Лутніка, «заклала фундаментальну основу, на якій ми змогли досягти згоди».

Перед публікацією Трампа в середу Лутнік заявив: «Ми досягли рамкової угоди для реалізації Женевського консенсусу та дзвінка між двома президентами».

«Ідея полягає в тому, що ми повернемося та поговоримо з президентом Трампом і переконаємося, що він це схвалить».

«Вони повернуться та поговорять з президентом Сі , щоб переконатися, що він це схвалить, і якщо це буде схвалено, ми тоді впровадимо цю програму».

На окремому брифінгу заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченганг заявив, що в принципі було досягнуто рамкової торговельної угоди, яка буде передана лідерам США та Китаю.

Тим часом, повідомляється, що Європейський Союз вважає, що може продовжити свої торговельні переговори зі США після початкового терміну наступного місяця.

За даними Bloomberg, ЄС вважає, що можливості для подальших переговорів можуть бути, якщо він досягне принципової угоди до 9 липня, що вважається найкращим сценарієм.

Адміністрація Трампа планує запровадити 50-відсоткові тарифи на товари з ЄС після цієї дати, якщо не буде досягнуто угоди.

Нагадаємо, під час переговорів з торгівлі між представниками Китаю і США, що відбулися в Лондоні, сторони погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві, заявив китайський представник на міжнародних переговорах з торгових питань Лі Ченган.

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Теги: Китай США Дональд Трамп тарифи

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