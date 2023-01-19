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Литва знову допоможе: яку зброю та обладнання отримають українські військові

Юрій Лящук
glavcom.ua
Литва знову допоможе: яку зброю та обладнання отримають українські військові
Литва допоможе Україні зброєю та оснащенням
фото: slovoidilo.ua

Загальна вартість пакету допомоги від Литви складатиме близько €125 млн

Влада Литви оголосила про новий пакет допомоги для України. Таку заяву зробив міністр оборони республіки Арвідас Анушаускас у своєму Twitter-акаунті.

«Сьогодні у мене хороші новини для України. Новий смертоносний пакет литовської підтримки складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно €125 млн», – йдеться у повідомленні.

Литва знову допоможе: яку зброю та обладнання отримають українські військові фото 1

Нагадаємо, на початку січня президент Зеленський підписав спільну декларацію Люблінського трикутника з президентами Польщі та Литви.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

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Теги: допомога ЗСУ Литва зброя війна Україна

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