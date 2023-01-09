Україні треба «відпочити» від російської культури. Литва запропонувала варіант

Глава Мінкульту Литви пропонує помістити російську культуру «на карантин»

Міністр культури Литви Симонас Кайріс вважає, що під час війни в Україні «треба відпочити» від творів російської культури. На його думку, у майбутньому потреба у російській культурі зменшиться, оскільки все менше молоді володіє російською. Про це повідомляє Delfi.

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«Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання на те, що принаймні на час війни, ми маємо утриматися і від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція. Це побажання насамперед спрямоване не на Литву. У Європі є країни, де ми бачимо, що в репертуари повертаються певні твори», – сказав Кайріс.

Міністр наголосив, що те, як бути з російською культурою, чудово пояснила письменниця Крістіна Сабаляускайте.

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«Вона говорила про «карантин великих класиків», Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба стирати ноти, рвати, палити книги», – додав Кайріс.

Однак міністр вважає, що в майбутньому це питання втратить актуальність у Литві.

«Литва стоїть на такому шляху, що потреби в російській культурі знижуються. Це відбувається через природні причини. Звичайно, через війну. І через зміни в суспільстві. Якщо говорити про зміну поколінь, то молодь не володіє російською і ця культура не є в центрі фокусу. Це хороші зміни в силу природних причин. Ми вже маємо вийти з тієї фази, що думаємо, що робити з російською культурою, з її знаменитими представниками», – зазначив урядовець.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються «приписати» собі видатного українського поета та філософа.