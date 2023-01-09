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Україні треба «відпочити» від російської культури. Литва запропонувала варіант

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україні треба «відпочити» від російської культури. Литва запропонувала варіант
фото ілюстративне

Глава Мінкульту Литви пропонує помістити російську культуру «на карантин»

Міністр культури Литви Симонас Кайріс вважає, що під час війни в Україні «треба відпочити» від творів російської культури. На його думку, у майбутньому потреба у російській культурі зменшиться, оскільки все менше молоді володіє російською. Про це повідомляє Delfi.

«Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання на те, що принаймні на час війни, ми маємо утриматися і від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція. Це побажання насамперед спрямоване не на Литву. У Європі є країни, де ми бачимо, що в репертуари повертаються певні твори», – сказав Кайріс.

Міністр наголосив, що те, як бути з російською культурою, чудово пояснила письменниця Крістіна Сабаляускайте.

«Вона говорила про «карантин великих класиків», Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба стирати ноти, рвати, палити книги», – додав Кайріс.

Однак міністр вважає, що в майбутньому це питання втратить актуальність у Литві.

«Литва стоїть на такому шляху, що потреби в російській культурі знижуються. Це відбувається через природні причини. Звичайно, через війну. І через зміни в суспільстві. Якщо говорити про зміну поколінь, то молодь не володіє російською і ця культура не є в центрі фокусу. Це хороші зміни в силу природних причин. Ми вже маємо вийти з тієї фази, що думаємо, що робити з російською культурою, з її знаменитими представниками», – зазначив урядовець.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються «приписати» собі видатного українського поета та філософа.

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Теги: росія війна Литва Україна

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