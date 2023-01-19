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Глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – The Times of Israel

Олександра Садова
glavcom.ua
Глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – The Times of Israel
фото з відкритих джерел

Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою вирішив прийняти запрошення відвідати Київ. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та України.

Зазначається, що Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Видання пише, що під час телефонної розмови Елі Коен пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві протягом 60 днів.

Крім того, через використання Росією іранської зброї, Коен закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити ці збройні сили терористичною організацією.

Нагадаємо, український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії.

Останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії Російської Федерації ще в червні, а тепер ще й спілкуються з нашим ворогом Росією, що для нас є небезпечно.  До того ж, коли новий міністр МЗС Елі Коен каже, що позиція Ізраїлю щодо конфлікту не змінилася, хотілося б знати, яка вона.

На думку посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, заяви пана Коена вже розходяться з його діями.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Ізраїлю не дозволив призначити голову партії ШАС Ар’є Дері міністром охорони здоров’я та внутрішніх справ. Це може призвести до виходу партії з правлячої коаліції.

Також відомо, що уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям через закінчення терміну дії відповідного розпорядження.

Термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі $5,9 млн.

Загалом майже 24 тис. іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тис. нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.

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Теги: Ізраїль МЗС Київ міністр посольство влада

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