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Лукашенко дедалі частіше дозволяє Кремлю керувати Білоруссю – посадовець США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко дедалі частіше дозволяє Кремлю керувати Білоруссю – посадовець США
Посадовець назвав рішення Лукашенка про переміщення ядерної зброї – «безвідповідальним та провокаційним»
фото з відкритих джерел

Лукашенко робить все для того, щоб поступитися Кремлю ще більшим контролем над Білоруссю

Домовленість між Росією і Білоруссю про переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі вказує на те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною на користь Кремля. Про це під час брифінгу в Вашингтоні сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Посадовець назвав подібне рішення Лукашенка «безвідповідальним та провокаційним».

«Стосовно Білорусі, це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, щоби поступитися Кремлю ще більшим контролем над Білоруссю – всупереч волі білоруського народу», – наголосив Міллер.

Також ці дії свідчать і про безвідповідальність з боку Кремля, додав речник. Тем не менш, він підтвердив, що США поки що не бачать підстав для коригування позицій своїх ядерних сил.

«Ми будемо продовжувати стежити за тим, як це розгортається, і за наслідками. Як ми вже говорили раніше, і це продовжує відбуватися, ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції або жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю», – зауважив посадовець.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито хотіла домовитися з Україною про «оренду» Криму навесні 2022 року.

Білоруський диктатор наголошує, що це «був хороший процес», від якого зараз відмовилися. Окрім того, він заявляє, що тепер території, які РФ мала «орендувати», стали «її частиною за Конституцією».

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову взявся погрожувати світу ядерною зброєю.  За його словами, «причина застосування ядерної зброї одна – агресія проти Білорусі».

Теги: Олександр Лукашенко путін влада Білорусь

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