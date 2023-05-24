Розвідка розвінчала заяви РФ про великі втрати серед добровольців у Бєлгороді
Андрій Юсов: «Уесь світ побачив, що в Росії розгортається справжнє протистояння між вільними людьми й злочинним режимом»
Повідомлення російських пропагандистів про «великі втрати» серед російських добровольців в Бєлгородській області є фейком і не відповідають дійсності. Про це повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», відповідаючи на питання щодо великих втрат серед російських повстанців.
«Що стосується втрат, ні, ця інформація не підтверджується, це на швидку руку зліплені пропагандистські фейки і не більше. Там було багато смішних речей – і генерал, який особисто керував «звільненням» вулиці, й інші кумедні моменти. Насправді рашистська пропаганда і рашистське ТБ «зламалися» від подій на Бєлгородщині, і не можуть внятно й правильно пояснити якісь ключові повідомлення для внутрішній аудиторії», – заявив Юсов.
Тим часом, за словами Юсова, весь світ побачив, що в Росії розгортається справжнє протистояння між вільними людьми й злочинним режимом.
Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.
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