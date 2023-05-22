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Є проблеми у взаєминах. Путін викликає Лукашенка в Москву

glavcom.ua
Є проблеми у взаєминах. Путін викликає Лукашенка в Москву
На думку Лукашенка, між Білоруссю та РФ не має існувати проблем в стосунках
фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі планує 24 травня зустрітися з Путіним

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує 24 травня зустрітися з Путіним, щоб «обговорити та зняти наявні проблеми». Про це повідомляє Белта.

«Як мені повідомляє уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах з РФ – «Главком»). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестикування якісь, іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути в наших відносинах», – сказав Лукашенко на зустрічі з послом республіки в Росії.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, що Росія була готова укласти договір щодо «врегулювання конфлікту в Україні». Про це політик заявив на зустрічі 18 травня з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ.

Раніше Міноборони Росії заявило про нібито повне захоплення Бахмута. Путін привітав найманців приватної військової компанії «Вагнер» та анонсував державні нагороди.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездужанням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж

Теги: Олександр Лукашенко путін росія

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