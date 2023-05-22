Є проблеми у взаєминах. Путін викликає Лукашенка в Москву

На думку Лукашенка, між Білоруссю та РФ не має існувати проблем в стосунках

Самопроголошений президент Білорусі планує 24 травня зустрітися з Путіним

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує 24 травня зустрітися з Путіним, щоб «обговорити та зняти наявні проблеми». Про це повідомляє Белта.

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«Як мені повідомляє уряд, ну майже немає жодних проблем (у відносинах з РФ – «Главком»). Я в це мало вірю. Я бачу по ситуації, що все-таки проблеми є, нестикування якісь, іноді бюрократизм. Хто в цьому винен? Щоб ось, зустрічаючись післязавтра в Москві, ми з президентом Росії Путіним могли обговорити і зняти ті проблеми, яких взагалі не повинно бути в наших відносинах», – сказав Лукашенко на зустрічі з послом республіки в Росії.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, що Росія була готова укласти договір щодо «врегулювання конфлікту в Україні». Про це політик заявив на зустрічі 18 травня з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ.

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Раніше Міноборони Росії заявило про нібито повне захоплення Бахмута. Путін привітав найманців приватної військової компанії «Вагнер» та анонсував державні нагороди.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відійти у тінь і скористався своїм нездужанням, щоб відсторонитися від Путіна. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж