Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу
Футболісти «Манчестер Сіті»
фото з відкритих джерел

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів проходив у Стамбулі

«Манчестер Сіті» переміг міланський «Інтер» у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Гра відбулася у Стамбулі та Олімпійському стадіоні Ататюрка та завершилася з рахунком 1:0 на користь містян.

На 68-й хвилині Бернарду Сілва з флангу віддав передачу під удар на Родрі, який низом увігнав м'яч у сітку. Гол Родрі приніс «Ман Сіті» перший в історії клубу трофей Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу фото 1

«Манчестер Сіті» на шляху до фіналу пройшов німецькі «Лейпциг» (7:0, 1:1), «Баварію» (3:0, 1:1) та чинного переможця Ліги чемпіонів – іспанський «Реал» (1:1, 4:0). 

«Інтер» здолав португальські «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфіку» (2:0, 3:3) та італійський «Мілан» (2:0, 1:0).  

«Манчестер Сіті» зіграє у фіналі ЛЧ вдруге в історії. У 2021 році команда Хосепа Гвардіоли поступилася у вирішальному матчі англійському «Челсі» - 0:1.

«Інтер» є триразовим переможцем головного європейського клубного турніру, який міланці вигравали у 1964, 1965 та 2010 роках.

«Манчестер Сіті» став переможцем Ліги чемпіонів вперше в своїй історії. Крім того, «городяни» виграли історичний золотий требл (перемога в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів). 

Раніше повідомлялося, що влада Стамбула та департаменти поліції посилили заходи безпеки в місті до фінального матчу Ліги чемпіонів. 

Теги: Манчестер Інтер Порту влада Родрі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міді молочного кольору королева Іспанії одягає не вперше
Королева Іспанії Летісія відвідала важливий захід у пастельних тонах (фото)
7 червня, 05:43
у Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи: жителів міста просять залишатися в укриттях
11 травня, 01:57
У Пентагоні прокоментували заяви РФ про захоплення Бахмута
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
24 травня, 01:42
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
14 травня, 14:30
У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись
Ситуація в Бахмуті: ЗСУ просуваються вперед, захоплено більше десяти ворожих позицій
14 травня, 19:48
Через закриті двері поліклініки люди не змогли пройти в укриття
Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
1 червня, 10:48
Поляки допомагають росіянам проводити операцію на Білгородщині, але територію України при цьому не покидають
Польські добровольці заявили про участь в операції на Білгородщині
4 червня, 15:56
Шойгу зробив цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС
Шойгу зробив цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС
6 червня, 17:43
Громадяни США вимушено застрягли у аеропортах США
У США затримуються тисячі авіарейсів, і все через одну причину
8 червня, 18:53

Скотч. Спорт

Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу
Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу
Завершився фінальний матч Ліги конференцій: стало відомо, хто переміг
Завершився фінальний матч Ліги конференцій: стало відомо, хто переміг
Мессі заявив, що переходить до «Інтер Маямі»
Мессі заявив, що переходить до «Інтер Маямі»
Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
Усик пообіцяв фізично розправитися з Путіним
Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів
Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів
Легенда «Динамо» вступив до однієї з бригад Гвардії Наступу
Легенда «Динамо» вступив до однієї з бригад Гвардії Наступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
26K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
24K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вчора, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту