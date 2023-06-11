Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів проходив у Стамбулі

«Манчестер Сіті» переміг міланський «Інтер» у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Гра відбулася у Стамбулі та Олімпійському стадіоні Ататюрка та завершилася з рахунком 1:0 на користь містян.

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На 68-й хвилині Бернарду Сілва з флангу віддав передачу під удар на Родрі, який низом увігнав м'яч у сітку. Гол Родрі приніс «Ман Сіті» перший в історії клубу трофей Ліги чемпіонів.

«Манчестер Сіті» на шляху до фіналу пройшов німецькі «Лейпциг» (7:0, 1:1), «Баварію» (3:0, 1:1) та чинного переможця Ліги чемпіонів – іспанський «Реал» (1:1, 4:0).

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«Інтер» здолав португальські «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфіку» (2:0, 3:3) та італійський «Мілан» (2:0, 1:0).

«Манчестер Сіті» зіграє у фіналі ЛЧ вдруге в історії. У 2021 році команда Хосепа Гвардіоли поступилася у вирішальному матчі англійському «Челсі» - 0:1.

«Інтер» є триразовим переможцем головного європейського клубного турніру, який міланці вигравали у 1964, 1965 та 2010 роках.

«Манчестер Сіті» став переможцем Ліги чемпіонів вперше в своїй історії. Крім того, «городяни» виграли історичний золотий требл (перемога в АПЛ, Кубку Англії і Лізі чемпіонів).

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Раніше повідомлялося, що влада Стамбула та департаменти поліції посилили заходи безпеки в місті до фінального матчу Ліги чемпіонів.