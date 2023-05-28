Росіяни Путіна ще слухаються, але у своє світле майбутнє вже не вірять

Росіяни отримали ще один незапланований результат так званої СВО

Прокремлівський телеграм-канал «Незигарь» 17-18 травня провів серію діагностичних фокус-груп у великих містах та мегаполісах трьох федеральних округів РФ (ПФО, УрФО та ЦФО).

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Далі цитую за першоджерелом:

«Образ Росії найближчого майбутнього загалом невизначений, а перспективи країни, на думку респондентів, залежатимуть від підсумків СВО. Проте й у цьому разі в учасників фокус-груп немає чіткого розуміння майбутнього. Називаються як апокаліптичні сценарії (ядерна війна, розвал країни у разі поразки), і помірні (стабілізація ситуації у нинішньому вигляді). Загалом, горизонт планування у респондентів дуже короткий, уявити розвиток подій протягом найближчих 3-5 років більшість не може. Симптоматично і те, що позитивне сприйняття майбутнього у громадян майже немає».

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Резюмую. Російські громадяни Путіна ще слухаються (перефразовуючи Пригожина), але у своє світле майбутнє вже не вірять. Ось вам росіяни ще один незапланований результат так званої СВО.