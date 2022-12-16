«Лукашенко – маріонетка Путіна». Ображений білоруський диктатор відреагував

Президент Білорусі переконує, що крім нього, країною ніхто більше не керує

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що сам керує країною «за Конституцією». Таке повідомлення з’явилося на підконтрольному президенту Білорусі ТГ-каналі «Пул первого».

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Коментуючи «масштабні переговори» з Путіним, які відбудуться 19 грудня у Мінську, Лукашенко наголосив, що це ніяк не позначиться на управлінських функціях білоруського режиму.

«Я бачу, зараз нагнітається ситуація. Особливо після цих масштабних переговорів усі будуть говорити, що все: уже в Білорусі немає влади, тут уже росіяни пішки ходять і керують країною. Ще раз хочу наголосити на цій особливості: ніхто, крім нас, Білоруссю не керує. Це наші функції за Конституцією, і моя зокрема. Ми реалізовуємо ці функції», – йдеться у повідомленні.

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Самопроголошений президент додав, що нібито «суверенітет і незалежність Білорусі непорушні» і що «Білорусь ніколи не буде ворогом Росії».

Прикметно, що Лукашенко також назвав Білорусь «високотехнологічною країною», що, з його слів, стало зрозуміло після того, як Захід запровадив санкції проти Росії.

«Росіяни і не знали, на що здатні білоруси: подумаєш, не така гігантська, як Росія, і навіть не така велика, як Казахстан чи Іран. Що вони там уміють? Напевно, продовольство, картоплю вміють обробляти та інше. А коли впали санкції і довелося нам і росіянам перш за все шукати вихід із якихось ситуацій, вони побачили, що Білорусь – це високотехнологічна країна, вона робить все те, що потрібно сьогодні для життя. А якщо й не виробляє, то протягом двох-трьох місяців – півроку може виробляти», – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Путін з урядовою делегацією відвідає Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері.

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Як повідомив Генштабу ЗСУ, Білорусь, ймовірно, готується до вступу у війну.

Крім того, ЗСУ попередили про загрозу посилення ракетних ударів із Білорусі. На території Білорусі немає необхідної кількості авіації РФ для ведення сухопутних наступальних дій.