Глава Пентагону заявив про намір модернізувати ядерну тріаду США

США будуть проводити ядерні випробування та випробування ядерних засобів доставки на рівних умовах з іншими країнами

Міністр оборони США Пет Гегсет зробив заяву щодо ядерних випробувань його країни. Слова Гегсета цитує Clash Report, пише «Главком».

Зокрема, глава Пентагону підкреслив, що США мають намір модернізувати свою ядерну тріаду, щоб забезпечити надійне стримування у разі загроз з боку інших ядерних держав. «Ми ніколи не дозволимо нашій країні бути вразливою до ядерного шантажу», – зазначив Хегсет.

Крім того, він повідомив, що США будуть проводити ядерні випробування та випробування ядерних засобів доставки на рівних умовах з іншими країнами. «Ми будемо тестувати ядерну зброю та системи доставки ядерної зброї на рівних умовах, як і інші», – додав він.

«Главком» вже повідомляв, що високопосадовці США, які є відповідальними за ядерний арсенал країни, мають намір зустрітися з представниками Білого дому найближчими днями, аби переконати їх відмовитися від відновлення ядерних випробувань.

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань та доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.