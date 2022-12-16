Путін збирається в Білорусь: стали відомі деталі візиту

Путін і Лукашенко обговорять «спільні заходи реагування на виклики, що виникають»

Програма зустрічі російського та білоруського диктаторів вкрай насичена

Кремль підтвердив підготовку візиту Путіна до Білорусії 19 грудня і позначив теми для переговорів, повідомили ЗМІ.

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19 грудня президент Росії Путін відвідає Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції».

Головними питаннями для обговорення стануть:

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Подальший розвиток відносин стратегічного партнерства та союзництва з акцентом на інтеграційну взаємодію у рамках Союзної держави,

Актуальні теми міжнародного та регіонального порядку денного.

Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері.

Також приділять пріоритетну увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять «спільні заходи реагування на виклики, що виникають».

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Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, Білорусь, ймовірно, готується до вступу у війну.

Крім того, Генштаб попередив про загрозу посилення ракетних ударів із Білорусі. На території Білорусі немає необхідної кількості авіації РФ для ведення сухопутних наступальних дій.

Як стало відомо раніше, за оцінками британської розвідки, наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, здатні здійснити новий успішний наступ на північ України.