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У Молдові викрито групу агентів із РФ – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Молдові викрито групу агентів із РФ – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Поліція заарештувала сімох осіб, які намагалися розхитати владу в країні

У Молдові правоохоронці розкрили контрольовану Росією агентурну мережу, що намагалася повалити прозахідний уряд. Про це повідомляє Spiegel.

Начальник поліції Віорел Чернаутяну зазначив, що 11 березня було допитано 25 підозрюваних, сімох із них заарештовано.

«Виявлена група складається з людей, які прибули з РФ із дуже конкретним завданням», – підкреслив правоохоронець.

Як пише видання, мережу вдалося відслідкувати таємному агенту, який записав десять годин аудіо- та відеозаписів.

«Це сталося після того, як владі стало відомо про дестабілізаційні дії російських спецслужб, що повинні були бути організовані за допомогою демонстрацій на території Молдови», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Молдові 12 березня проходила проросійська акція протесту, вже затримано понад 50 людей.

До слова, в аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії «Вагнер». Його виявили в потоці пасажирів завдяки обміну інформацією. Найманця ПВК повернули літаком до РФ.

Раніше молдовські правоохоронці попередили, що 12 березня на проросійській акції, яка відбудеться у Кишиневі, плануються провокації

Також розвідка Сполучених Штатів вважає, що люди, пов’язані з російськими спецслужбами, планують організувати протести в Молдові, спрямовані на повалення чинної влади та встановлення там проросійського режиму.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер. 

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Теги: Молдова російські агенти росія

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