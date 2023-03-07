Розстріл українського військового. Правозахисник запропонував фінансову винагороду за ім’я воїна

У коментарях під постом Найєма йдеться про те, що винагороду треба за того, хто натиснув на курок і вбив українця

Юрист, правозахисник та ветеран бойових дій на Донбасі Масі Найєм запропонував грошову винагороду за ім'я українського військового, якого жорстоко розстріляли росіяни, щоб вшанувати його пам'ять. Про це він написав у Facebook.

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«1000$ за ім‘я того, кого застрелили росіяни після слів «Слава Україні». З достовірними доказами, що це він. Впевнений, що під цим постом ще долучаться люди. Маємо знати ім‘я. З повагою до того українця», – йдеться у повідомленні.

Також у коментарях під постом Масі Найєма йдеться про те, що брати кошти за таку інформацію – це лицемірно. Мовляв, треба винагороду за того, хто натиснув на курок і вбив українця.

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«Гроші справді потрібніше тим, хто вижив після катувань, тим, хто чекає на протези», – коментують користувачі у соціальній мережі.

«Ми і безплатно то робимо. Так ім’я досі не має. Але той хто візьме за таку роботу гроші – хз, викличе у мене не однозначне ставлення», – зазначають інші.

«Думаю, родичи рано чи пізно це відео побачать та впізнають. От якраз їм ці гроші й знадобляться».

Також деякі люди пропонувати долучитись до фінансування і писали, що профінансують ще по .$1-2 тисяч.

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Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.