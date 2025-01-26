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Лукашенко заявив, що найкращим варіантом для України є білоруські миротворці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Лукашенко заявив, що найкращим варіантом для України є білоруські миротворці
Олександр Лукашенко сумнівається, що Україна пустить на свою територію білоруських миротворців
фото з відкритих джерел

Білорусь вважає, що лише вона може примирити РФ та Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання ситуації в Україні є розміщення білоруських миротворців. Про це передає Belta.

«Білоруси лише можуть забезпечити між середнім та старшим братом нормальні взаємини», – заявив він.

Однак Лукашенко вважає, що не лише українці, а й Захід не погодиться із такою пропозицією.

«Якщо в ім'я довіри та справедливості, то, окрім білоруської армії, у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію туди – 70 тис. – там їх вишикую... Для того, щоб було так є лише білоруська армія. Інших немає. Всі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід», – додав він.

Щодо білорусько-українського кордону, то Лукашенко каже, що готовий до будь-якого розвитку подій. «Вони (українці, – ред.) можуть надсилати зі свого боку кого вони хочуть. Мені все одно, кого вони поставлять по той бік кордону. Крок ліворуч, крок праворуч за межі державного кордону – ви знаєте нашу реакцію».

Нагадаємо, Україна продовжує вести з партнерами діалог про розміщення миротворчих підрозділів.

Зеленський заявив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії. За його словами, до складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, обов'язково мають входити війська Сполучених Штатів.

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Теги: миротворці Білорусь Олександр Лукашенко армія Україна війна росія

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