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Європейські миротворці в Україні: президент Фінляндії попередив про небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Європейські миротворці в Україні: президент Фінляндії попередив про небезпеку
Стубб вважає, що миротворча операція є нереалістичною через небезпеку ескалації конфлікту з РФ
фото з відкритих джерел

Очільник Фінляндії заявив, що для будь-якої миротворчої місії в Україні буде потрібен чіткий мандат ООН

Європейським лідерам потрібно обережно підходити до питання миротворчої місії в Україні та не квапитися із нею. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє Yle.

На думку президента Фінляндії, миротворча операція є нереалістичною через небезпеку ескалації конфлікту з Росією та масштабність необхідних військових ресурсів. Потенційна миротворча операція потребуватиме величезної кількості військових сил.

Політик підкреслив, що навіть стандартна місія на 40 тис. військових може призвести до небезпечної ескалації, оскільки на кордоні перебувають близько 500 тис. російських військових.

Президент Фінляндії вважає, що на першому етапі головну роль у забезпеченні безпеки України мають відігравати гарантії від НАТО. На його думку, для успішної миротворчої місії знадобляться сили не менше 150 тис. солдатів, а в ротації це означатиме близько 450 тис. військових щороку.

Як зазначив Стубб, для будь-якої миротворчої місії в Україні буде потрібен чіткий мандат ООН, аби уникнути ситуацій, схожих на місії в Лівії у 1990-х роках.

За словами фінського політика, Україні потрібна короткострокова і довгострокова допомога. У пріоритеті озброєння та протиповітряна оборона, а також підтримка енергетичної інфраструктури. Також він додав, що у довгостроковій перспективі основою гарантій безпеки має стати членство України в НАТО.

Нагадаємо, фінська влада стверджує, що країна все частіше зазнає гібридних атак з боку Росії. Фінляндія прискорила підготовку до всіх можливих конфліктів – гібридних, ядерних війн та повномасштабного вторгнення.

До слова, Фінляндія посилить спостереження на кордоні з Росією за допомогою безпілотників, закупівлю яких фінансує Єврокомісія.

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Теги: Фінляндія президент війна миротворці миротворча місія

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