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Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ до України
Прем'єр Стармер та президент Макрон провели зустріч у серпні 2024 року
фото із відкритих джерел

Стармер та Макрон обговорюють участь своїх військових у миротворчій місії в Україні 

Британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон розглядають можливість відправки солдатів на Україну у якості миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Про це пише The Telegraph.

«Фахівці з преси Даунінг-стріт та Єлисейського палацу не заперечували, що Стармер і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі в резиденції Чекерс минулого тижня», – пише видання, зазначаючи, що «подробиці розмов тримаються в таємниці офіційними особами в Лондоні». 

Газета уточнює, що Макрон підтримує цю ідею і вже обговорив питання із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами одного з джерел The Telegraph, «є проблеми з тим, що ми могли б підтримати, що ми хотіли б підтримати, і ширше питання про загрозу, на яку можуть наражатися ці війська, і чи не буде це розглядатися як ескалація».

Як зазначають журналісти, європейські лідери намагаються вирішити, як продовжувати підтримувати суверенітет України, оскільки обраний президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з Росією. Натоімсть європейські лідери думають про те, що можна зробити, щоб забезпечити захист території України від будь-яких майбутніх атак Росії.

Видання звертає увагу на те, що критичні зауваження Дональда Трампа, який наступного тижня вже офіційно виконуватиме обов'язки президента США, «щодо розміщення солдатів за кордоном та його нападки на фінансову підтримку України означають, що американські війська навряд чи візьмуть участь «у можливій миротворчій місії».

У публікації йдеться, що британські офіційні особи «ще не повністю схвалили» пропозицію про миротворчу місію, «проте те, що обговорення ведуться, показує, наскільки Даунінг-стріт налаштована продовжувати підтримку України навіть після вступу Трампа на посаду». 

«Публічно позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці вирішують, коли і чи проводити мирні переговори. У приватному порядку міністри та офіційні особи очікують, що  Трамп змусить Україну та Росію сісти за стіл переговорів, і зараз тривають спроби визначити, що буде далі», йдеться у статті. 

Нагадаємо, Росія на можливих переговорах з обраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.днією з головних умов Російської Федерації для переговорів про припинення війни є остаточна відмова України від вступу в НАТО.

До слова,  сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом.

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Теги: росія нейтралітет суверенітет президент Еммануель Макрон Україна Велика Британія українці Франція Дональд Трамп переговори

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