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Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців – Зеленський

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців – Зеленський
Володимир Зеленський у Давосі
фото: Getty Images

Зеленський: 200 тисяч, це мінімум

В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Повідомляє DW.
 
На запитання про ідею розмістити миротворчий контингент в Україні після завершення війни, Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

«Від усіх європейців? 200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

За його словами, російський диктатор Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії вп'ятеро. За словами Зеленського, зменшення української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

«Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну», –наголосив президент.

Також він додав, що Київ не дозволить поступитися цим вимогам: «Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися».

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Як повідомлялося, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї. Президент додав, що, попри значно менший економічний потенціал Росії порівняно з Європою, вона виготовляє боєприпаси і військове обладнання у кілька разів більше, ніж усі європейські країни разом.

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Теги: президент Україна Володимир Зеленський Європа путін армія

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