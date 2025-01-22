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Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський
Зеленський вважає, що ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами президента, Європа не має достатнього військового потенціалу, аби стримати Росію

До складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, обов'язково мають входити війська Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклтвейту.

Як зазначив президент, європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу для забезпечення ефективного стримування Росії. Він підкреслив, що виключення США з цього процесу може призвести до розколу в НАТО.

«Цього не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів», – каже Зеленський.

Глава України також відкинув ідею, що європейська військова підтримка могла б бути достатньою для ефективного стримування РФ та наголосив на важливості присутності Америки.

За словами Зеленського, для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення. Зеленський зазначив, що він хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

«Єдине питання в тому, які гарантії безпеки, і чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів. Якщо він зможе гарантувати цю міцну та незворотну безпеку для України, ми підемо цим дипломатичним шляхом. Закінчення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна. Путін для нього ніхто», – додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.

До слова, Україна продовжує вести з партнерами діалог про розміщення миротворчих підрозділів.

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Теги: Володимир Зеленський війна миротворці президент Дональд Трамп США Європа

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