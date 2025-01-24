Європа прагне участі військ США у миротворчій місії в Україні – Bloomberg

Однак в обмін на ці зобов’язання Вашингтон може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку з виконання будь-якої потенційної угоди

«США можуть підтримати цю ідею, незважаючи на початкову стриманість Трампа»

Європейські чиновники прагнуть, щоб нова адміністрація США на чолі з президентом Дональдом Трампом доєдналася до гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Союзники загалом погоджуються з президентом України Володимиром Зеленським, що США мають надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні, запевняють співрозмовники видання.

У Європі кажуть, що Вашингтон може підтримати цю ідею, попри початкову стриманість Трампа. Водночас там підкреслюють, що детально говорити про те, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.

Нині європейці намагаються сформувати бачення нової адміністрації, оскільки Трамп готується до взаємодії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Один із неназваних високопоставлених європейських чиновників зауважив, що якби Європа була змушена відправити війська самостійно, то це могло б підірвати довіру до гарантій та створити розкол в НАТО, оскільки це означало б фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в Альянсі.

Водночас високопоставлений західний дипломат каже, що команда Трампа продемонструвала готовність до того, щоби США зосередилися на гарантіях безпеки для України, які вони приватно визнають неминучими.

Однак в обмін на ці зобов’язання Вашингтон може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку з виконання будь-якої потенційної угоди. За словами дипломата, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Команда Трампа також дала зрозуміти, що нова адміністрація не має наміру займатися безпосередньо відбудовою України. Дещо, як вони припустили, може взяти на себе приватний сектор.

Нагадаємо, до складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, обов'язково мають входити війська Сполучених Штатів. Про це заявивпрезидент України Володимир Зеленський в інтерв'ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклтвейту.

Як зазначив президент, європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу для забезпечення ефективного стримування Росії. Він підкреслив, що виключення США з цього процесу може призвести до розколу в НАТО.