Німеччина готова відправити миротворців в Україну: названо умову

Пісторіус вважає, що надто рано ухвалювати рішення про присутність західних військ в Україні

Міністр оборони Німеччини заявив, що Україна та Росія мають схвалити мандат для миротворців

Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters.

Пісторіус підтримав європейських політиків, заявивши, що надто рано ухвалювати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

«Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль», – сказав він.

Міністр зазначив, необхідно, щоб і Україна, і Росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких.

«З моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що європейським лідерам потрібно обережно підходити до питання миротворчої місії в Україні та не квапитися із нею.

На думку президента Фінляндії, миротворча операція є нереалістичною через небезпеку ескалації конфлікту з Росією та масштабність необхідних військових ресурсів. Потенційна миротворча операція потребуватиме величезної кількості військових сил.

До слова, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії. Натомість Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО.