Лукашенко залякує держпереворотом у Білорусі

Лукашенко стверджує, що у «втікачів та їхніх закордонних кураторів від спецслужб», мовляв, є три сценарії дій для перевороту в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція та її «куратори» нібито готують переворот у країні, планують захопити Кобринський район, оголосити нову владу та звернутися до НАТО щодо введення військ. Про це білоруський диктатор сказав під час розширеної наради з керівним складом держорганів системи забезпечення нацбезпеки, передає «Пул Первого».

Лукашенко стверджує, що у «втікачів та їхніх закордонних кураторів від спецслужб», мовляв, є три сценарії дій для перевороту в Білорусі.

«Перший (сценарій – «Главком».) – найбажаніший для них (так званих «західних спецслужб» – «Главком».). Це організація державного перевороту або насильницьке захоплення влади безпосередньо в період проведення електоральних кампаній. Але водночас самі оцінюють його як малоймовірний. Реальних передумов для розгойдування ситуації за аналогією з 2020 роком вони поки що не бачать», – заявив Лукашенко.

Другий сценарій білоруський диктатор вважає основним. Йдеться про використання поточної виборчої кампанії як репетиції та початкового етапу для підготовки до держперевороту під час майбутніх президентських виборів. Вони мають відбутися 2025 року.

Також Лукашенко заявив що є і третій, довготривалий, сценарій, який передбачає широке залучення м'якої сили на випадок провалу перших двох варіантів розвитку подій.

Білоруські партизані вишукують слабкі місця, щоб болюче вдарити по режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це в розмові з «Главкомом» розповів білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не бере участі у бойових діях, бо не може підступитися до кордону, який повністю замінований і забетонований українцями. «Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти», – заявив він.

Також білоруський диктатор оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону до 120 тис. військових.