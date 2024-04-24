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Лукашенко отримав ще одну високу посаду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко отримав ще одну високу посаду
Всебілоруські народні збори мають право затверджувати внутрішню і зовнішню політику, військову доктрину та концепцію національної безпеки
фото: Telegram/ЦВК Білорусі

Лукашенко став головою сьомих Всебілоруських народних зборів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко став головою сьомих Всебілоруських народних зборів. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії республіки.

Як зазначає ЦВК, за кандидатуру Лукашенка на таємних голосуваннях нібито «проголосували 1157 осіб, проти – одна людина».

Заступником очільника обрано помічника Лукашенка Олександра Косинця. Членами президії стали 13 осіб, чиї кандидатури було внесено до бюлетеня для таємного голосування.

Зазначимо, Всебілоруські народні збори існують у країні з 1996 року. Цей орган влади визначає «стратегічні напрямки розвитку суспільства і держави» і забезпечує «непорушність конституційного ладу, спадкоємність поколінь і громадянську злагоду».

Після так званого «референдуму» про поправки до Конституції, що відбувся 27 лютого 2022 року, Всебілоруські народні збори стали конституційним органом. До нього входять президент, представники законодавчої, виконавчої та судової влади, а також представники місцевих рад депутатів. Термін повноважень – п'ять років, максимальна кількість делегатів – 1,2 тис.

Зокрема, ВНС мають право затверджувати внутрішню і зовнішню політику, військову доктрину, концепцію національної безпеки, програми соціально-економічного розвитку. У неї є право законодавчої ініціативи, народні збори можуть скасовувати правові акти та рішення держорганів і посадових осіб, що «суперечать інтересам національної безпеки».

Як повідомлялося, за його словами, Білорусь не бере участі у бойових діях, бо не може підступитися до кордону, який повністю замінований і забетонований українцями.

«Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти», – заявив він.

Нещодавно Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка. «Ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння», – заявив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує нову військову доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь вибори

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