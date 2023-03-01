Білоруська опозиція анонсувала нові диверсії проти режиму Лукашенка

Вибухи на аеродромі «Мачулищі» – лише початок?

Білоруські партизані вишукують слабкі місця, щоб болюче вдарити по режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це в розмові з «Главкомом» розповів білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

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«Я не хотів би розкривати такі речі (деталі партизанського руху – «Главком»), аби режим Лукашенка не зміг підготуватися. Нехай думають і шукають будь-де, нехай посилюються по всіх напрямках, що, природно, неможливо», – сказав опозиціонер.

Азаров заявив, що якщо білоруси бояться репресій, це означає, що вони мають здатися, визнати владу Лукашенка і жити під диктатурою до кінця його днів чи, може, довше, якщо він владу ще передасть у спадок.

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«Ми не повинні на це дивитися, а маємо боротися попри все. Це як у фашистській Німеччині: якщо за партизанську акцію спалювали села та розстрілювали селян, то це що – партизани винні? Це німці винні, так само й тут», – заявив він.

Олександр Азаров додав, що топпосадовці Білорусі саджали вже кого тільки можна і вже один одного почали. Є багато інформації, що саджають навіть тих, хто сфальсифікував вибори на користь Лукашенка. Учасників дільничних комісій вже кидають у в'язниці, бо більше нема кого. Система пожирає сама себе.

Він додав, що партизанський рух готує ще не одну гучну операцію проти білоруського режиму. За словами Азарова, ті люди, які підірвали російський розвідувальний літак у Білорусі, вже перебувають за кордоном.

Нагадаємо, що білоруський опозиціонер Олександр Азаров також розповів, як режим Лукашенка відреагував на вибухи на аеродромі «Мачулищі».