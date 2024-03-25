Польща хоче збудувати 70-метрові наглядові вежі поблизу Білорусі

До планів відомства щодо підвищення безпеки на польсько-білоруському кордоні входить будівництво спеціальних веж

Правоохоронні органи Польщі хочуть зміцнити свій кордон із Білоруссю. Планується будівництво спостережних веж заввишки близько 70 м. Про це повідомляє GazetaPrawna.

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Видання зазначає, що в Сеймі Польщі відбулося спільне засідання комітету національної оборони та комітету з управління і внутрішніх справ. На ньому обговорювали питання незаконного перетину кордону і методи, які використовують мігранти, як-от згинання загороджень або переплиття через водопропускні труби.

Командувач Прикордонної служби генерал Роберт Баган заявив, що відомство планує низку дій, зокрема модернізацію прикордонного загородження шляхом зміцнення загороджень, встановлення додаткових камер і освітлення, а також будівництва спостережних веж і придбання дронів вертикального зльоту.

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Обговорюючи будівництво загородження на кордоні, очільник Прикордонної служби зазначив, що зараз його занадто легко перетнути.

До планів відомства щодо підвищення безпеки на польсько-білоруському кордоні входить будівництво спостережних веж. Ці нові пости матимуть можливість контролювати територію площею майже 10 км як у Польщі, так і в Білорусі, забезпечуючи кращу видимість і контроль над стратегічною ділянкою кордону.

«Це споруджувані вежі висотою близько 70 м, які будуть оснащені сучасним оптико-електронним обладнанням», – сказав генерал Баган.

Як повідомлялося, Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю.

До слова, міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та Литва підтримують зрівняння санкцій проти Росії та Білорусі.