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Лукашенко назвав себе «співагресором» з Путіним

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лукашенко назвав себе «співагресором» з Путіним
Лукашенко не бачить необхідності «вступати в бойові дії» проти України
фото з відкритих джерел

Білоруський президент каже, що необхідності вступити в бойові дії немає і не буде

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з пропагандистами в Кремлі заявив, що не бачить необхідності «вступати в бойові дії» проти України. Про це пише білоруське інформагентство «Белта».

На питання про оцінку ймовірності, що «Білорусі доведеться вступити в бойові дії», Лукашенко заявив, що такої необхідності немає і не буде.

«Я ж не відмовляюся, що ми «співагресори». Кожен робить свою справу. Але я прямо кажу: ні я, ні Путін – ми вчора теж цю проблему обговорювали – не хочемо, щоб страждав братній нам український народ», – цинічно додав він.

Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що навіть гіпотетичний вступ у війну проти України «нічого б не дав».

Як повідомлялося, за його словами, Білорусь не бере участі у бойових діях, бо не може підступитися до кордону, який повністю замінований і забетонований українцями.

«Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти», – заявив він.

Нещодавно Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка. «Ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння», – заявив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує нову військову доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 11 квітня розпочав дводенний візит до РФ. Лідери двох держав не бачилися із січня, проте постійно зідзвонювалися.  12 квітня у Путіна та Лукашенка заплановано спілкування з космонавтами та підбиття підсумків місії на Міжнардній космічній станції, куди літала білоруський космонавт Василевська

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко путін президент

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