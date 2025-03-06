Працівницю ЗАЕС було засуджено до 15 років увʼязнення. Пів року тому її викрали росіяни

Окупаційний «Запорізький обласний суд» виніс жінці вирок, де визнав її винною та засудив до 15 років позбавлення волі та штрафу у 500 тис. рублів

Жінку звинуватили у «замаху на диверсію у змові зі співробітниками СБУ»

Росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької атомної електростанції Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі – у липні 2024 року вони її викрали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.

За його словами, росіяни заявили, що нібито у червні 2024 року жінка намагалась «підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону».

Росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької атомної електростанції Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі — у липні 2024 року вони її викрали pic.twitter.com/QcLSDYNPzZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2025

Після того як 12 липня 2024 року російські «правоохоронці» тимчасово окупованого Енергодару викрали Наталю, вони взяли її під варту.

Мер Енергодару каже, що як «доказ» проти працівниці ЗАЕС росіяни використали поширене на окупаційних ресурсах явно постановне відео, яке зняли самі ж окупанти в різних місцях та з різних ракурсів за примусової участі вже затриманої Наталії.

Такою була Наталія до ув'язнення РФ фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова

У середу, 5 березня, окупаційний «Запорізький обласний суд» виніс жінці вирок, де визнав її винною та засудив до 15 років позбавлення волі та штрафу у 500 тис. рублів.

«На жаль, таких сфабрикованих окупантами «кримінальних справ» проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато. Регулярно клепаючи все нові фейкові цинічні звинувачення, окупанти продовжують утримувати у полоні наших громадян, під тиском вибиваючи з них зізнання, виносять їм злочинні вироки, називаючи це «правосуддям», – наголосив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Раніше на тимчасово окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Окупанти їх звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув'язнення.

До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця. Крім того, так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.