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Росіяни засудили до 19 років ув'язнення працівника ЗАЕС Сергія Потинга

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни засудили до 19 років ув'язнення працівника ЗАЕС Сергія Потинга
Українця визнали винним за повністю сфабрикованими звинуваченнями та засудили до 19 років колонії суворого режиму
фото: Facebook / Дмитро Орлов

Окупанти полонили українця ще 23 червня 2023 року та незаконно утримують майже два роки

Сьогодні, 26 березня, російський окупаційний суд засудив мешканця Енергодара, працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга до 19 років позбавлення волі. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає «Главком». 

Як зазначається, українця визнали винним за повністю сфабрикованими звинуваченнями та засудили до 19 років колонії суворого режиму.

«Сергій Потинг – інженер Запорізької АЕС, цивільний, якого окупанти полонили ще 23 червня 2023 року та незаконно утримують майже два роки. Йому висунули сфабриковані звинувачення у тероризмі. І очевидно, що це помста за його відданість Україні. Життя та здоровʼя чоловіка під загрозою!» – розповів Орлов.

Мер наголосив, це є черговим доказом того, що Росія не зупиняється перед репресіями проти мирних українців.

«Ми не маємо права мовчати! Закликаємо міжнародну спільноту, дипломатів, правозахисників докласти всіх зусиль для звільнення Сергія та всіх цивільних полонених!» – додав мер.

Нагадаємо, російські загарбники викрали працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Його постійно катують. «Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.

Раніше росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької атомної електростанції Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі – у липні 2024 року вони її викрали.

До слова, окупанти примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників Запорізької АЕС, щоб змусити атомників залишатись працювати на станції. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

 «Вони (росіяни – «Главком») взяли у багатьох з них дітей, посадили в автобуси і вивезли на територію Російської Федерації. Таким чином люди працюють. Так і є. Ти заради дитини зробиш усе. Я впевнений, що ви так само думаєте. Я це можу сказати вам, як батько», – розповів президент.

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Теги: росія Запорізька АЕС окупація

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