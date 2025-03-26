Росіяни пошкодили критично важливий резервуар на окупованій ЗАЕС

Тихий заявив, що ЗАЕС необхідно повернути під контроль України; це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам

Розлитого через пошкодження резервуара палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Як передає «Главком», про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, розлитого через пошкодження резервуара палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

«Росіяни не тільки вкрали завод, але й не в змозі забезпечити його елементарну безпеку», – заявив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією ліцензованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

Тихий вкотре заявив, що ЗАЕС необхідно повернути під контроль України; це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів. Назву видання не вказує, однак стає зрозуміло, що йдеться про Запорізьку АЕС.

До слова, угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

Також Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.