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Ізраїль розкритикував заяву Макрона про визнання Палестини державою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ізраїль розкритикував заяву Макрона про визнання Палестини державою
Нетаньягу засудив рішення Макрона
фото з відкритих джерел

Макрон раніше заявив, що Франція визнає палестинську державність на Генасамблеї ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою, передає «Главком».

У дописі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу.

«Такий крок заохочує терор і створює ризик виникнення ще одного іранського протекторату, як це сталося з Газою. Палестинська держава в таких умовах стала б стартовою платформою для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним.

Будьмо чесними: палестинці не прагнуть до держави поряд з Ізраїлем; вони прагнуть до держави замість Ізраїлю», – написав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН.

«Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – написав французький лідер.

У своєму дописі, в якому пояснювалося рішення, Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території.

«Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

Sky News зазначає, що Франція стане першою країною з G7, яка визнає палестинську державу. До G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.

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Теги: Ізраїль Еммануель Макрон Палестина

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