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Виступ Макрона перед королем Британії завершився скандалом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Виступ Макрона перед королем Британії завершився скандалом
Британське ЗМІ розкритикувало Еммануеля Макрона за «відсутність ввічливості» на королівському бенкеті
фото: spletnik

Макрон потрапив у великий скандал у Британії: це серйозніше, ніж загравання з Міддлтон

Трансляцію промови президента Франції Еммануеля Макрона на королівському банкеті в Британії, яку вів телеканал GB News, було неочікувано припинено після того, як ведучий звинуватив французького лідера в небажанні розмовляти англійською. Про це пише  «Главком» із посиланням на французьку газета Le Figaro.

«Під час трансляції виступу Еммануеля Макрона на державній вечері у Віндзорі 8 липня провідний GB News перервав трансляцію, розкритикувавши президента Франції за те, що він не говорить англійською», – йдеться у матеріалі.

Ведучий трансляції Патрік Крістіс втрутився в її хід, звинувативши президента Франції у зневажливому ставленні до англійської мови.

«Я збираюся втрутитися, тому що Еммануель Макрон, президент Франції, схоже, не вважає за потрібне виявити ввічливість і заговорити англійською. Тому ми почекаємо і продовжимо, якщо він це зробить, знаючи, що він чудово володіє двома мовами», – сказав Крістіс. Деякі гості підтримали його рішення, розкритикувавши поведінку Макрона.

«Король кивнув, але було ясно, що він не зрозумів», – зауважив один з гостей.

«Говорити іноземною мовою перед королем – все одно, що шепотіти. І судити про це слід так само. Чи посміємо ми шепотіти перед Його Величністю?» – підсумував один із гостей трансляції.

Як зазначила Le Figaro, лінгвістична упередженість британців загрожує вилитися у великий дипломатичний скандал. Деякі французи вже розкритикували британське ЗМІ, звинувативши його у свідомій провокації проти Макрона.

До слова, це не перший скандал у який потрапив Макрон у Британії. Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за флірт із принцесою Уельською Кейт Міддлтон під час державного заходу. 

На прийомі Макрон сидів поруч із принцесою, спілкувався з нею і навіть підморгнув. Еммануель Макрон активно спілкувався з принцесою Уельською і пара цокалася келихами.

До слова, дружина президента Франції відмовилася від допомоги президента під час спуску з трапу літака під час державного візиту до Британії, чим принизила політика. Натомість він, зійшовши з трапу літака, поцілував руку принцесі Уельській. 

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Теги: скандал Еммануель Макрон президент Кейт Міддлтон король

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